В России госпитализированы с коронавирусом ещё 744 человека

Число больных сокращается

За сутки в России госпитализировано 744 больных коронавирусом, всего зафиксировано 12 354 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 304 554 человека с COVID-19, умер 388 901 больной, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 92 человека, зарегистрировано 948 новых больных, всего в столице 3 219 483 инфицированных, скончались 46 396 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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