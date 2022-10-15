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Названы имена новых героев спецоперации

10:19
  • суббота
  • 15 октября 2022

Бойцы отважно сражаются с противником

В Министерстве обороны рассказал о мужестве и героизме российских военнослужащих во время спецоперации по защите Донбасса. Старший сержант Иван Сень со своим расчётом боевой машины реактивной системы залпового огня точным ударом уничтожил вражеский склад вооружения и две миномётные позиции националистов. Атака боевиков, лишённая огневой поддержки, захлебнулась.
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Ефрейтор Алдар Дылыков в составе группы десантников подвергся нападению радикалов. Огонь вёлся с заранее подготовленных позиций. В ходе боя Алдар подавил пулемётный расчёт неприятеля и ликвидировал шесть националистов. Остальные отступили.

Командир отделения, сержант Сергей Гринченко с боевыми товарищами отразил атаку ВСУ, которые при поддержке авиации и артиллерии пытались прорвать участок нашей обороны. Огнём из БМП Сергей сковал действия неприятеля и уничтожил до шести боевиков.

Ефрейтор Дмитрий Колесниченко отразил атаку украинских диверсантов на нашу колонну с боеприпасами. Он лично ликвидировал несколько вооружённых радикалов, что позволило вовремя доставить груз для подразделений на передовой, сообщает "ТВ Центр".

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