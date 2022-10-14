В России пройдет профориентационная неделя "Найди свое призвание!"

Она стартует 17 октября

С 17 по 22 октября состоится Всероссийская профориентационная неделя для школьников 8-11 классов и учащихся колледжей "Найди свое призвание!".

Мероприятие организовано Университетом "Синергия" при поддержке Комитета Государственной Думы по молодежной политике и Международной гимназии инновационного центра "Сколково".

Обучающиеся смогут пройти тестирования для определения своих интересов и сильных сторон, а также наиболее подходящей профессии.

Мероприятие пройдет в формате онлайн-марафона на сайте lp.synergy.ru/start.

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