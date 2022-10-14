ВСУ выпустили более 10 снарядов по Энергодару

Данные о пострадавших уточняются

Энергодар и его окрестности вновь под обстрелом со стороны ВСУ. В окрестностях города и на береговой линии прогремело более десяти взрывов, сообщили в военно-гражданской администрации города.

"Сегодня на фоне празднования дня освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков террористы] Зеленского вновь нанесли удар по береговой линии Энергодара. Было зафиксировано более десяти попаданий по окрестностям мирного города", - приводит сообщение ТАСС.

Данных о пострадавших пока не поступало. В администрации добавили, что инфраструктуре города ущерб не причинен. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, а также расположенную в городе Запорожскую АЭС.

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