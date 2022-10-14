Несколько тысяч детей из Херсонской области выехали в дома отдыха

Регион под обстрелами ВСУ

Из Херсонской области в другие регионы России вывезены несколько тысяч детей. Они размещены в детских лагерях и домах отдыха, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"На сегодняшний день идут постоянно обстрелы, это небезопасно. Поэтому было предложено сначала детям… у нас несколько тысяч детей на сегодняшний день находятся на территории России, отдыхают в домах отдыха, детских лагерях", - цитирует Хуснуллина ТАСС.

Ранее администрация Херсонской области обратилась к правительству России с просьбой помочь с выездом желающих в другие регионы страны. Кабмин инициативу поддержал, пообещав обеспечить граждан жильем. 14 октября в областной администрации подчеркнули, что ни в коем случае не обязывают граждан покидать регион, речь идет о поддержке тех, кто самостоятельно принял решение о переезде.

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