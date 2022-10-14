Умер исполнитель роли Хагрида в фильмах о Гарри Поттере

Робби Колтрейн скончался на 73-м году жизни

Шотландский актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает в пятницу РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.

Робби Колтрейн также снимался в лентах "И целого мира мало", "Золотой глаз", "Двенадцать друзей Оушена" и ряде других. Кроме того, он озвучивал множество мультфильмов.

Ранее на этой неделе в США скончалась актриса Анджела Лэнсбери - звезда сериала "Она написала убийство", где она сыграла роль детектива Джессики Флетчер. Она умерла во сне в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 96 лет.

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