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Пожар вспыхнул на подстанции в Белгороде после обстрела ВСУ

20:27
  • пятница
  • 14 октября 2022

Потребителей переключают на резервные источники

Подстанция на 110 кВт загорелась в Белгороде в результате обстрела со стороны Украины. На место происшествия прибыли глава регионального МЧС, работают оперативные службы, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

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"Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания", - написал Гладков в Telegram.

Позже губернатор сообщил, что пожар оперативно потушен. Службы приступили к переподключению потребителей.

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