Пожар вспыхнул на подстанции в Белгороде после обстрела ВСУ

Потребителей переключают на резервные источники

Подстанция на 110 кВт загорелась в Белгороде в результате обстрела со стороны Украины. На место происшествия прибыли глава регионального МЧС, работают оперативные службы, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания", - написал Гладков в Telegram.

Позже губернатор сообщил, что пожар оперативно потушен. Службы приступили к переподключению потребителей.

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