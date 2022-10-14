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Всплывшая у берегов Бретани российская подлодка напугала французов

21:12
  • пятница
  • 14 октября 2022

"Варшавянку" за скрытность называют "Черной дырой"

ВМС Франции пришлось отрядить фрегат для сопровождения российской подводной лодки, неожиданно появившейся вблизи атлантического побережья региона Бретань. Как сообщили французские военные, речь идет о дизель-электрической подводной лодке "Новороссийск" проекта 636.3 "Варшавянка".

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"Русскую подводную лодку, замеченную в 7 км от побережья Бретани 29 сентября, сопроводил многоцелевой фрегат "Нормандия" (типа FREMM)", - сообщила пресс-служба ВМС. Там уточнили, что французский фрегат сопровождал субмарину "в кооперации с военными кораблями Испании и Великобритании".

Подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" вооружены торпедами калибра 533 миллиметра и  ударным ракетным комплексом "Калибр". Субмарины могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может увидеть противник. Натовцы за скрытность назвали лодки этого проекта "Черная дыра", передает РИА Новости.

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