Минюст включил в список СМИ-иноагентов кинокритика Долина

Перечень пополнили еще восемь журналистов

Кинокритик Антон Долин включен в список СМИ-иноагентов. В расширенный Минюстом России перечень включены еще пятеро журналистов. Это Кирилл Харатьян, Владимир Рувинский, Вероника Куцылло, Наталия Телегина и Иван Жадаев.

Новые имена появились и в списке физлиц-иноагентов. Ведомство включило в перечень главного редактора уже признанного СМИ-иноагентом телеканала "Дождь", пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киру Ярмыш. Также в списке журналисты Дмитрий Низовцев и Тихон Дзядко.

Обновленный список опубликован на сайте Минюста. В документе поясняется, что указанные лица занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование из США и с Украины.

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