Прокуратура проверяет факты фиктивного приёма в университет "Синергия" более 800 подлежащих мобилизации

За справку для отсрочки брали по 180 тысяч рублей

Правоохранительные органы выявили факты фиктивного приема в университет "Синергия" с целью уклонения от частичной мобилизации. Всего выявлено свыше 800 случаев.

Стоимость одной справки достигала 180 тысяч рублей. Документ выдавался подлежащим мобилизации для получения отсрочки.

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников института. Сейчас прокуроры и следователи устанавливают точное число фактов выдачи справок, а также причастных к совершению преступления, сообщают "Московские новости".

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