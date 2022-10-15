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Минобороны показало работу "Ночных охотников" в зоне спецоперации

10:00
  • суббота
  • 15 октября 2022

Экипажи Ми-28 выполняют боевые задачи

"Ночные охотники" в деле. Кадры боевой работы ударных вертолетов Ми-28 в зоне спецоперации публикует Министерство обороны.

Экипажи нанесли ракетные удары по позициям ВСУ. Уничтожены переправы, наведённые для переброски военной техники, а также укрепленные позиции и пункты управления националистов.

Огневое поражение Ми-28 позволяет дезориентировать противника, прикрывать с воздуха действия наступающих подразделений и уничтожать минные поля, сообщает "ТВ Центр".

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