ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

При взрыве на шахте в Турции погибли 28 горняков

10:29
  • суббота
  • 15 октября 2022

Пострадали 17 человек

ЧП на севере Турции. По последним данным, в результате взрыва на угольной шахте погибли 28 горняков, 17 пострадали. Восемь из них находятся в реанимации. Заблокированными под землей еще остаются 49 шахтёров.

Как сообщают местные власти, всего на момент взрыва в забое на глубине 300 метров находились 115 горняков. Большинство из них удалось эвакуировать. На месте продолжается поисково-спасательная операция.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поручил главе МВД и министру энергетики взять ситуацию под контроль. Причины взрыва сейчас выясняются, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Шахтеры
Шахтеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.