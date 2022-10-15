При взрыве на шахте в Турции погибли 28 горняков

Пострадали 17 человек

ЧП на севере Турции. По последним данным, в результате взрыва на угольной шахте погибли 28 горняков, 17 пострадали. Восемь из них находятся в реанимации. Заблокированными под землей еще остаются 49 шахтёров.

Как сообщают местные власти, всего на момент взрыва в забое на глубине 300 метров находились 115 горняков. Большинство из них удалось эвакуировать. На месте продолжается поисково-спасательная операция.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поручил главе МВД и министру энергетики взять ситуацию под контроль. Причины взрыва сейчас выясняются, сообщает "ТВ Центр".

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