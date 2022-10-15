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США подготовили новый пакет военной помощи Украине

10:44
  • суббота
  • 15 октября 2022

Об этом объявил президент Байден

США готовы передать новый пакет военной помощи Украине. В этот раз американский президент Джо Байден назвал сумму в 725 миллионов долларов.

Пентагон уточнил, что конкретно выделят на нужды ВСУ дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня "Хаймарс", 500 высокоточных снарядов и 23 тысячи калибром 155 миллиметров.

Кроме того, Вашингтон планирует отправить Киеву пять тысяч противотанковых систем, противорадиолокационные ракеты "Харм" и 200 броневиков "Хамви". С января 2021 года США предоставили Украине военные транши на сумму более 18 миллиардов долларов, сообщает "ТВ Центр".

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