Нанесены новые удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине

На территории страны объявлена воздушная тревога

В Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях сообщают о взрывах на объектах критической инфраструктуры. Власти предупреждают о возможных перебоях с энергоснабжением. Воздушная тревога сегодня звучала на всей территории Украины.

В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ погибла мирная жительница. Под огнём также находятся Ясиноватая и Макеевка. Российские войска теснят противника от столицы ДНР. Отступая, националисты бросают вооружение, в том числе, иностранного производства, сообщает "ТВ Центр".

По противнику бьют и автоматическими миномётами, и реактивными системами залпового огня. Здесь победу завоёвывает 100-ая бригада первого армейского корпуса ДНР. Взяв Невельское они выйдут на стратегическую высоту. Через неё лежит дорога к освобождению Первомайского и Авдеевки.

Активно на этом участке фронта работает наша артиллерия. Бои здесь идут ожесточённые. Блиндажи вокруг уничтожены точными огнём, некоторые участки лесополосы выгорели полностью. ВСУ отступили с большими потерями, бросив погибших побратимов.

При отступлении боевики минируют свои позиции: устанавливают противопехотные мины, раскидывают на тропах так называемые лепестки, которые с трудом заметны в траве.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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