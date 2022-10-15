Жители Европы снова вышли на улицы из-за роста цен

Инфляция бьёт рекорды

США намерены направить Украине очередную партию вооружений на сумму более семисот миллионов долларов. Об этом сообщил президент Байден. Однако призывы перестать кормить киевский режим раздаются в Штатах всё чаще. А в Европе снова митинги: возмущённые ростом цен и напуганные граждане требуют от властей обратить внимание на нужды собственного населения.

В топку народного гнева идут огромные счета за электроэнергию. Акцию протеста в центре Парижа устроили под окнами крупнейшей энергетической компании страны. Именно она занималась распределением российского газа, поставки которого прекратились, сообщает "ТВ Центр".

Чем ниже температура в домах, тем выше градус недовольства, и так по всей Европе. Однако решать проблему политики не торопятся. Швеция, Дания и Германия заявили, что не станут объединять усилия в расследовании происшествия на "Северном потоке" и делиться друг с другом данными - слишком секретная миссия. Последствия аварии, впрочем, не заставят себя ждать. Американский газ обойдется странам Старого Света в четыре раза дороже.

Скандалы сотрясают и Соединённое королевство. "День хаоса", "Премьер бьется за выживание", "Время вышло" - самые безобидные заголовки британской прессы. Газета Daily Star и вовсе запустила прямую трансляцию под названием "Сможет ли Лиз Трасс пережить салат?". Рядом с фотографией главы правительства - симпатичный кочан с глазками. Цель перформанса выяснить, чей срок годности меньше - овоща или политика. Вопрос как нельзя актуальный, особенно в свете недавнего увольнения министра финансов.

Квази Квартенг проработал в своей должности всего 37 дней. Меньше продержался только Иан Маклеод, который скончался от сердечного приступа спустя месяц после назначения. Если Лиз Трасс все же уйдёт, то исполнять ее обязанности скорее всего будет Тереза Коффи, министр здравоохранения. Которая, тем не менее, не прочь подымить сигареткой или отведать сочный бургер.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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