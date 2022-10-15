ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Марий Эл завершаются учения РВСН

11:58
  • суббота
  • 15 октября 2022

В них принимают участие 3 тысячи военных

В Марий Эл завершаются плановые учения Ракетных войск стратегического назначения. В них принимают участие более трёх тысяч военнослужащих и около трёхсот единиц техники, сообщает "ТВ Центр".

Бойцы отрабатывают возможности применения мобильных ракетных комплексов "Ярс", их маскировки и противодействия современным средствам воздушной разведки, а также слаженность действий при выполнении различных задач - боевого патрулирования, прикрытия, охраны и обороны полевых позиций, дистанционного разминирования, обнаружения диверсионных групп при помощи беспилотников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Командно-штабные учения РВСН
Командно-штабные учения РВСН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.