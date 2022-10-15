В Марий Эл завершаются учения РВСН

В них принимают участие 3 тысячи военных

В Марий Эл завершаются плановые учения Ракетных войск стратегического назначения. В них принимают участие более трёх тысяч военнослужащих и около трёхсот единиц техники, сообщает "ТВ Центр".

Бойцы отрабатывают возможности применения мобильных ракетных комплексов "Ярс", их маскировки и противодействия современным средствам воздушной разведки, а также слаженность действий при выполнении различных задач - боевого патрулирования, прикрытия, охраны и обороны полевых позиций, дистанционного разминирования, обнаружения диверсионных групп при помощи беспилотников.

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