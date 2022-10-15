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НОВОСТИ

Школьникам предложили освоить профессии стилиста и дизайнера моды

12:34
  • суббота
  • 15 октября 2022

Открыт второй сезон проекта "Министерство школьной моды"

Стартовал второй сезон всероссийского проекта "Министерство школьной моды". Открыт приёмок заявок.

Принять участие могут дети и подростки в возрасте от 8 до 18 лет из разных регионов страны. Образовательная программа даст новые знания и навыки.

Каждый сможет попробовать себя в роли стилиста и дизайнера. Победителей конкурса пригласят на съёмки, мастер-классы и модный показ в Москве, сообщает "ТВ Центр". 

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