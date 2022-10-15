В Москве подвели итоги Российской энергетической недели

Она завершилась Молодёжным днём

"Российская энергетическая неделя" в Москве завершилась Молодёжным днём. В нём приняли участие руководители Минэнерго, отраслевых компаний, вузов и полторы тысячи молодых специалистов, студентов и школьников.

Состоялись панельные дискуссии, интерактивные сессии, презентации, лекции и мастер-классы. Спикеры рассказали о критериях выбора профессии, о вызовах, с которыми столкнулась отрасль в текущем году, а также о перспективах её развития, сообщает "ТВ Центр".

Как сказал вице-премьер Александр Новак, будущее - за чистой энергетикой. В мире будет активно внедряться солнце, ветер, водород. Атомная энергетика, по мнению Новака, тоже будет одной из доминирующих.

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