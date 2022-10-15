ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве подвели итоги Российской энергетической недели

12:53
  • суббота
  • 15 октября 2022

Она завершилась Молодёжным днём

"Российская энергетическая неделя" в Москве завершилась Молодёжным днём. В нём приняли участие руководители Минэнерго, отраслевых компаний, вузов и полторы тысячи молодых специалистов, студентов и школьников.

Состоялись панельные дискуссии, интерактивные сессии, презентации, лекции и мастер-классы. Спикеры рассказали о критериях выбора профессии, о вызовах, с которыми столкнулась отрасль в текущем году, а также о перспективах её развития, сообщает "ТВ Центр".

Как сказал вице-премьер Александр Новак, будущее - за чистой энергетикой. В мире будет активно внедряться солнце, ветер, водород. Атомная энергетика, по мнению Новака, тоже будет одной из доминирующих.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Международный форум "Российская энергетическая неделя"
Международный форум "Российская энергетическая неделя"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.