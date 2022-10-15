В Испании провели уникальную операцию по пересадке кишечника

Хирурги пошли на риск

В Испании впервые провели трансплантацию кишечника человеку от умершего донора. Орган получила годовалая девочка, у которой из-за болезни практически не было шансов на нормальную жизнь. Хирурги и родители пошли на риск.

Приветствия взрослых, назойливые вспышки фотоаппаратов - на всё это маленькая Эмма реагирует невозмутимо. Ну, разве что с едва заметным любопытством. А вот родители эмоций не скрывают: их дочь чудом удалось спасти, сообщает "ТВ Центр".

Поверить в то, что девочка сможет выжить, решались не многие. Когда ей исполнился месяц врачи развели руками. Короткий кишечник - патология, которая не сулила ничего хорошего. Эмму поставили в длинную очередь на трансплантацию. Пока ждали, состояние ребёнка быстро ухудшалось.

Хирурги неожиданно предложили родителям пойти ва-банк - сделать пересадку от уже умершего донора. С точки зрения современной медицины это было абсолютной авантюрой. Раньше считалось, что посмертную трансплантацию не стоит проводить применительно к кишечнику из-за особенностей функционирования этого органа.

Донор Эммы умер от внезапной остановки сердца. Однако, хирурги рискнули. Операция в мадридской больнице Ла-Пас шла несколько часов. Вместе с кишечником девочке пересадили печень, селезёнку и поджелудочную железу.

Эмме на тот момент было чуть больше года. Ждали результатов четыре месяца. И вот сейчас, наконец, медики прервали молчание и официально объявили - новые органы прижились хорошо, а значит операция прошла успешно.

Противопоказаний для выписки не было, Эмма уже несколько недель как дома. Прогнозы врачей не оставляют сомнений: этой девочке удалось победить болезнь.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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