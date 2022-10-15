Космический интернет Илона Маска скоро перестанет работать на Украине

Этого не исключил создатель сети Starlink

Сеть Starlink скоро перестанет раздавать интернет на Украине. Этого не исключил её создатель Илон Маск. Миллиардер обвинил Россию в попытках, как он выразился, убить Starlink на Украине.

По словам бизнесмена, созданная его компанией SpaceX спутниковая группировка, остаётся единственной системой связи, которая пока ещё работает в зоне боевых действий.

Маск сообщил в соцсети, что он выделяет большие деньги для защиты системы, но она всё-таки может перестать работать.

"Starlink - единственная система связи, которая всё ещё работает на фронте, все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink", - написал Маск.

Ранее бизнесмен сообщил, что SpaceX не может постоянно платить за работу Starlink на Украине и переложил ответственность за это на Пентагон.

Starlink – группировка спутников, обеспечивающая высокоскоростной интернет в любой точке Земли.

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