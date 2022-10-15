Власти Херсонской области сообщили об активном наступлении ВСУ

Оно началось на направлении дороги Дудчаны – Берислав

Власти Херсонской области сообщили о попытке наступлении ВСУ. Как написал замглавы администрации Херсона Кирилл Стремоусов у себя в Telegram-канале, попытка наступления зафиксирована на направлении дороги Дудчаны – Берислав.

Позже Стремоусов сообщил, что "никаких резких движений не происходит", и добавил, что не видит перспектив у наступления украинских войск на Херсонском направлении. Следующее сообщение замглавы администрации было о том, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области пока что представляет из себя только артобстрелы.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Конституционный суд России признал документы соответствующими Основному закону страны, затем их одобрили обе палаты парламента и подписал президент.

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