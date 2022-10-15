В Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными

В стране будет развёрнута региональная группировка войск

Белоруссия сообщила о прибытии в страну первых эшелонов с российскими военными. В Министерстве обороны напомнили, что решение о создании региональной группировки войск было принято в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Союзного государства.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании региональной группировки войск в связи с обострением на западных границах Союзного государства.

На следующей неделе НАТО проведёт на территории Северной Европы учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. В них будут задействованы 60 самолётов из 14 стран альянса. Самолёты не будут оснащены настоящими боезарядами.

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