Умер военный комиссар Партизанска

Его уважали в городе

В Партизанске Приморского края умер городской военный комиссар Роман Малык. Как сообщает местное издание "Время перемен", тело военкома с признаками самоубийства было обнаружено вечером 14 октября на улице Селедцова.

В администрации Партизанска назвали Малыка человеком слова и дела, которого знали и уважали в городе за честность и порядочность.

Известно, что военком участвовал в чеченских кампаниях, долгие годы работал в военкомате на руководящих должностях, занимался военно-патриотическим воспитанием молодёжи.

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