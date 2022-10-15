ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве стартовал турнир по бесконтактному регби

15:07
  • суббота
  • 15 октября 2022

Правила игры подходят для мужчин и женщин всех возрастов

В Москве сегодня стартовал традиционный турнир по бесконтактному регби среди корпоративных команд. В состязании принимают участие больше 20 компаний и организаций, в их числе, правительство Москвы.

Условия игры подходят для мужчин и женщин всех возрастов. В тэг-регби для остановки соперника вместо захвата нужно всего лишь сорвать ленту с его пояса.

Это уже пятый тур бизнес-лиги. В этом году он станет заключительным, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Турнир по тэг-регби
Турнир по тэг-регби
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.