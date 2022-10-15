В Москве стартовал турнир по бесконтактному регби

Правила игры подходят для мужчин и женщин всех возрастов

В Москве сегодня стартовал традиционный турнир по бесконтактному регби среди корпоративных команд. В состязании принимают участие больше 20 компаний и организаций, в их числе, правительство Москвы.

Условия игры подходят для мужчин и женщин всех возрастов. В тэг-регби для остановки соперника вместо захвата нужно всего лишь сорвать ленту с его пояса.

Это уже пятый тур бизнес-лиги. В этом году он станет заключительным, сообщает "ТВ Центр".

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