В московском метро курсирует новый тематический поезд "Сибирь здесь"

В вагонах разместили фотографии сибирских пейзажей
"Сибирь здесь" - поезд с таким названием появился в столичном метро. Красивый состав курсирует по Сокольнической линии.
На торжественном запуске на станции "Воробьёвы горы" выступили представители региона в национальных костюмах. На платформе развёрнута тематическая выставка.
В вагонах поезда - фотографии завораживающих пейзажей и интересные факты о краях и областях, расположенных за тысячи километров от столицы, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"