В московском метро курсирует новый тематический поезд "Сибирь здесь"

В вагонах разместили фотографии сибирских пейзажей

"Сибирь здесь" - поезд с таким названием появился в столичном метро. Красивый состав курсирует по Сокольнической линии.

На торжественном запуске на станции "Воробьёвы горы" выступили представители региона в национальных костюмах. На платформе развёрнута тематическая выставка.

В вагонах поезда - фотографии завораживающих пейзажей и интересные факты о краях и областях, расположенных за тысячи километров от столицы, сообщает "ТВ Центр".

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