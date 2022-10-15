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Выросло число погибших от взрыва на шахте в Турции

14:59
  • суббота
  • 15 октября 2022

На место трагедии прибыл президент страны

Число погибших на угольной шахте в Турции увеличилось до сорока. Серьёзно пострадали 11 рабочих, судьба ещё одного неизвестна. Об этом сообщил министр внутренних дел страны.

Причиной ЧП в городе Амасра на Черноморском побережье стал взрыв, который произошёл на глубине трёхсот метров, сообщает "ТВ Центр".

Менее часа назад на место происшествия прибыл президент Эрдоган. Там же находятся и другие члены кабинета министров. Глубокие соболезнования в связи с трагедией на шахте выразил турецкому лидеру Владимир Путин.

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