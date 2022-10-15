Пресечена попытка высадки речного десанта около Запорожской АЭС

Уничтожены украинские военные катера

Российские войска не дали украинскому военному десанту высадиться около Запорожской АЭС. Армейская авиация уничтожила в бухте Каховского водохранилища более 50 украинских боевиков, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре БМП. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также на Николаево-Криворожском направлении сорвана попытка ВСУ провести наступление в Херсонской области. Все атаки были отражены, российской артиллерией уничтожено пять наведённых переправ через реку Ингулец.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Конституционный суд России признал документы соответствующими Основному закону страны, затем их одобрили обе палаты парламента и подписал президент.

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