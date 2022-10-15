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Завершены основные работы по благоустройству территорий возле клинического центра имени Логинова

15:00
  • суббота
  • 15 октября 2022

Там появились пешеходные маршруты

Завершились основные работы по благоустройству территорий около МКНЦ имени Логинова. Об этом сообщил заммэра Москвы Пётр Бирюков.

На участках в районе шоссе Энтузиастов, Новогиреевской улицы и Терлецкого проезда теперь есть комфортные пешеходные маршруты, современное освещение и удобные парковки. Рабочие убрали под землю воздушные кабельные линии, заменили асфальт на проезжей части и автостоянках.

При благоустройстве были учтены пожелания маломобильных граждан. Для них созданы комфортные условия передвижения. Также были установлены 75 фонарей с энергосберегающими лампами и контрастное освещение на пешеходных переходах.

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