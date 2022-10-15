Завершены основные работы по благоустройству территорий возле клинического центра имени Логинова

Там появились пешеходные маршруты

Завершились основные работы по благоустройству территорий около МКНЦ имени Логинова. Об этом сообщил заммэра Москвы Пётр Бирюков.

На участках в районе шоссе Энтузиастов, Новогиреевской улицы и Терлецкого проезда теперь есть комфортные пешеходные маршруты, современное освещение и удобные парковки. Рабочие убрали под землю воздушные кабельные линии, заменили асфальт на проезжей части и автостоянках.

При благоустройстве были учтены пожелания маломобильных граждан. Для них созданы комфортные условия передвижения. Также были установлены 75 фонарей с энергосберегающими лампами и контрастное освещение на пешеходных переходах.

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