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Выпуск медицинской мебели в Москве в январе-августе увеличился в 2,3 раза

16:04
  • суббота
  • 15 октября 2022

Производство растёт благодаря офсетным контрактам

В Москве растёт производство медицинской мебели. С января по август этого года столичные производители выпустили товары этой группы на 703 миллиона рублей. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В столице изготавливают хирургическую, стоматологическую и ветеринарную мебель. Заммэра Москвы Владимир Ефимов считает, что в дальнейшем в столице будет расти производство медицинской мебели благодаря реализации офсетного контракта.

Недавно столичные власти выделили участок на востоке города под строительство корпуса для выпуска школьной, домашней и офисной мебели. Инвестор вложит в этот проект 280 миллионов рублей, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

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