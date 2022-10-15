В Москве начато благоустройство территории комплекса скорой помощи ГКБ имени Вересаева

Там высадят более 2 тысяч деревьев и кустарников

Началось благоустройство территории скоропомощного стационарного комплекса больницы имени Вересаева. Рядом с лечебным учреждением высадят более двух тысяч деревьев, кустарников и цветов.

Как сообщил замглавы департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай, пациентам важно видеть вокруг себя приятную обстановку, в которой комфортно находиться. Этот постулат используется сейчас в современном строительстве и благоустройстве.

Все растения, которые посадят рядом со стационаром, выбраны с учётом рекомендаций аллергологов. Среди наиболее распространённых пород деревьев - ели, дубы, клены, черемуха; среди кустарников - сирень, спирея, гортензия.

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