ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Russpass появился гид по объектам уличного искусства

16:20
  • суббота
  • 15 октября 2022

Проект включает в себя 27 достопримечательностей

В популярном сервисе Ruspass появился гид по уличному искусству. Проект включает в себя 27 достопримечательностей и туристических мест в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Среди прочих представлены московские дизайн-завод "Флакон", арт-кластеры "Артплей" и "Винзавод". Также на Ruspass можно узнать про центр "Хлебозавод" возле станции метро "Дмитровская", творческий квартал в Измайлово.

Рядом с каждым объектом есть ссылка на карту, которая поможет узнать расположение и спланировать маршрут по городу. Цифровой туристический сервис Russpass также помогает быстро и легко спланировать путешествие по России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Уличное искусство
Уличное искусство
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.