На Russpass появился гид по объектам уличного искусства

Проект включает в себя 27 достопримечательностей

В популярном сервисе Ruspass появился гид по уличному искусству. Проект включает в себя 27 достопримечательностей и туристических мест в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Среди прочих представлены московские дизайн-завод "Флакон", арт-кластеры "Артплей" и "Винзавод". Также на Ruspass можно узнать про центр "Хлебозавод" возле станции метро "Дмитровская", творческий квартал в Измайлово.

Рядом с каждым объектом есть ссылка на карту, которая поможет узнать расположение и спланировать маршрут по городу. Цифровой туристический сервис Russpass также помогает быстро и легко спланировать путешествие по России.

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