Муралы и арт-объекты создали художники в учреждениях Москвы в рамках проекта "Контуры культуры"

Мастера создали уникальные росписи

Победители арт-проекта "Контуры культуры" создали 26 муралов и девять арт-объектов в библиотеках и культурных центрах разных районов Москвы. С июня по конец сентября года современные художники расписывали стены и интерьеры десятков учреждений столицы.

Рисунки появились на стенах, стендах, стелах, вазонах, лавках, грузовых контейнерах и других объектах, расположенных на территории учреждений. Благодаря росписям здания в столице обрели новый функционал и трансформировались в предметы современного искусства.

Директор Московского продюсерского центра Андрей Петров рассказал, что каждый художник в своём авторском стиле создал уникальную роспись. Авторы вложили в рисунки много творчества, сил и времени - создание мурала или арт-объекта занимало у победителей проекта от трёх дней до месяца.

Так, в культурном центре "Алые паруса" в районе Северное Тушино появилась фраза "Чудеса нужно делать своими руками" из одноименного произведения Александра Грина. А в библиотеке №170 в Ясенево, носящей имя Константина Паустовского, нарисовали портрет писателя.

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