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В Белгородской области после обстрела ВСУ загорелась нефтебаза

15:46
  • суббота
  • 15 октября 2022

Угрозы распространения огня нет

Нефтебаза горит в Белгороде после атаки ВСУ, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пожар вспыхнул на подстанции в Белгороде после обстрела ВСУ

"Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района.       Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнём. Угрозы распространения нет", - написал Гладков.

На этой неделе украинские войска несколько раз обстреливали территорию Белгорода и области. В частности, удары наносились по электроподстанции и складу боеприпасов. Также во время работы ПВО осколки снаряда повредили многоэтажный жилой дом в Белгороде.  

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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