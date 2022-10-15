Лукашенко назвал сроки урегулирования на Украине

Всё зависит от западных партнёров Киева

Конфликт на Украине можно разрешить за неделю, но это зависит от США и Великобритании. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он уверен в том, что Владимиру Зеленскому запретили вести переговоры его западные кураторы и поэтому сейчас он несамостоятелен. Также Лукашенко призвал не искать виновных в вопросе конфликта на Украине.

"Я недавно сказал о том, что мир занят сейчас проблемой и ищут ответ на вопрос, кто виноват. Слушайте, потом разберёмся, кто виноват. Каждый день гибнут люди", - сказал Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Конституционный суд России признал документы соответствующими Основному закону страны, затем их одобрили обе палаты парламента и подписал президент.

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