На станции "Воробьёвы горы" появится смотровая площадка с видом на центр Москвы

Завершается восстановление эскалаторной галереи

На крыше верхнего вестибюля станции "Воробьёвы горы" появится смотровая площадка с видом на Москву-реку, "Лужники" и центр города. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр подробно рассказал о восстановлении эскалаторной галереи на Воробьёвых горах. Этому уникальному объекту уже больше 60 лет, из которых 40 она не работает. Галерею закрыли из-за оползней и технических причин - неправильного проектирования и ошибок при строительстве.

Восстановление галереи началось в 2020 году после консультации с экспертами и досконального геологического изучения пород. Для укрепления склона строители установили около 700 свай глубиной до 30 метров.

Эскалаторы намного сократят путь от станции "Воробьёвы горы" к главному зданию МГУ, смотровой площадке и горнолыжному комплексу. Галерея откроется в начале 2023 года.

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