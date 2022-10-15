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Центробанк будет выдавать разрешения на вывоз из России крупных сумм в валюте

18:57
  • суббота
  • 15 октября 2022

Указ об этом подписал президент

Владимир Путин дал Центробанку право выдавать разрешение на вывоз из страны валюты на сумму более 10 тысяч долларов. Запрет на вывоз крупных объёмов валюты начал действовать в марте по указу президента. Теперь правила смягчаются.
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Соответствующий указ, дающий Центробанку новые полномочия, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нём говорится, что выдача разрешений "осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены Советом директоров Центрального банка России".

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

Для защиты собственных национальных интересов Россия ввела контрсанкции и некоторые валютные ограничения. Они призваны защитить экономику страны в условиях жёсткого давления со стороны Запада.  

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