Центробанк будет выдавать разрешения на вывоз из России крупных сумм в валюте

Указ об этом подписал президент

Владимир Путин дал Центробанку право выдавать разрешение на вывоз из страны валюты на сумму более 10 тысяч долларов. Запрет на вывоз крупных объёмов валюты начал действовать в марте по указу президента. Теперь правила смягчаются.

Соответствующий указ, дающий Центробанку новые полномочия, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нём говорится, что выдача разрешений "осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены Советом директоров Центрального банка России".

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

Для защиты собственных национальных интересов Россия ввела контрсанкции и некоторые валютные ограничения. Они призваны защитить экономику страны в условиях жёсткого давления со стороны Запада.

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