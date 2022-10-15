США могут прекратить поставки оружия Украине

Склады пустеют

В США стремительно пустеют склады с оружием. На официальном уровне власти этот факт пока не признают, но в прессу с каждым днём просачивается всё больше информации о скорой смене политики Вашингтона по Украине.

Старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан утверждает, что сообщает, что Штаты скоро будут вынуждены резко сократить поставки оружия Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Канчиан ссылается на сведения, полученные из администрации Белого дома. Там говорят, что американские военные склады пустеют, а установок HIMARS и гаубиц M777 становится всё меньше. В связи с этим Вашингтон может прекратить поставки оружия на Украину.

"Мы продолжим поддерживать Украину, но нам придётся делать это другими способами. Например, мы можем предоставить аналоги, купить технику у третьих стран или замедлить процесс снабжения", - утверждает эксперт.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

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