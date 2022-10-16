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В Минобороны назвали имена новых героев спецоперации

10:11
  • воскресенье
  • 16 октября 2022

Бойцы самоотверженно сражаются на передовой

В Министерстве обороны рассказали о подвигах российских военнослужащих, защищающих Донбасс. Матрос Николай Горохов вместе с группой морских пехотинцев вёл поиск украинских диверсантов. Обнаружив пулемётный расчёт, он под плотным вражеским огнём подобрался к блиндажу противника и уничтожил цель из гранатомёта.
Минобороны показало работу "Ночных охотников" в зоне спецоперации

Старший лейтенант Магомед Адамов, несмотря на полученную во время артобстрела контузию, вынес раненого подчиненного в безопасную зону. А потом вместе с экипажем оперативно починил повреждённую радиорелейную станцию.

Старший лейтенант Самвел Бабаян также сумел восстановить связь между командованием и нашими подразделениями под массированным огнём противника. Благодаря его смелости войска смогли отразить атаку националистов.

Ефрейтор Максим Битуганов, обнаружив замаскированные укрепления ВСУ и бронетехнику, вместе со своим отделением вступил в бой. Десантники выбили неприятеля с позиций. Максим лично уничтожил пять радикалов и вывел из строя три бронемашины.

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