Подробности теракта на полигоне в Белгородской области

Инцидент произошел во время занятий с добровольцами

Теракт на полигоне в Белгородской области осуществили граждане одной из стран СНГ.

Такую информацию предоставили в субботу, 15 октября, в Минобороны России. Двое террористов уничтожены ответным огнем. На месте теракта работают правоохранительные органы.

11 человек погибли, еще 15 пострадали в результате теракта на полигоне в Белгородской области вечером 15 октября. Террористы обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения во время занятия по огневой подготовке с добровольцами.

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