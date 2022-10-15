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Подробности теракта на полигоне в Белгородской области

22:44
  • суббота
  • 15 октября 2022

Инцидент произошел во время занятий с добровольцами

Теракт на полигоне в Белгородской области осуществили граждане одной из стран СНГ.

В результате теракта на полигоне в Белгородской области погибли 11 человек
Пожар вспыхнул на подстанции в Белгороде после обстрела ВСУ

Такую информацию предоставили в субботу, 15 октября, в Минобороны России. Двое террористов уничтожены ответным огнем. На месте теракта работают правоохранительные органы.

11 человек погибли, еще 15 пострадали в результате теракта на полигоне в Белгородской области вечером 15 октября. Террористы обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения во время занятия по огневой подготовке с добровольцами.

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