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В результате теракта на полигоне в Белгородской области погибли 11 человек

22:43
  • суббота
  • 15 октября 2022

Двое террористов открыли огонь по добровольцам

11 человек погибли в результате стрельбы на полигоне Западного военного округа в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны. В военном ведомстве назвали случившееся терактом.

Еще 15 человек получили ранения. Их доставили в госпиталь.

Как рассказали в Минобороны, двое террористов открыли огонь по личному составу во время занятия по огневой подготовке с добровольцами.

Ответным огнем преступники были уничтожены. Теракт совершили граждане одной из стран СНГ, отметили в военном ведомстве.

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