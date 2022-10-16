ВСУ обстреляли из HIMARS городскую администрацию Донецка

Здание получило серьёзные повреждения

ВСУ обстреляли американскими ракетами HIMARS здание городской администрации Донецка. Оно получило серьёзные повреждения - выбиты стекла, частично обрушился потолок, есть внутренние разрушения.

Мэр города Алексей Кулемзин подтвердил, что здание сильно пострадало во время обстрела. "Прямое попадание, тяжёлое. Принимаются необходимые меры. Здание повреждено очень сильно", - сказал он на видеозаписи, которая опубликована в Telegram-канале "ТВ Центра".

На Запорожском направлении предотвращена высадка вражеского десанта в районе АЭС. На исходные позиции отброшен противник, пытавшийся перейти в наступление в Херсонской области. Националисты несут огромные потери в живой силе и технике, сообщает "ТВ Центр".

По противнику бьют и автоматическими миномётами, и реактивными системами залпового огня. Победу завоёвывает 100-ая бригада первого армейского корпуса ДНР. Взяв Невельское они выйдут на стратегическую высоту. Через неё лежит дорога к освобождению Первомайского и Авдеевки.

Сейчас фронт накаляется на Херсонском направлении. А минувшей ночью российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции.

Очередную попытку локального прорыва фронта ВСУ предприняли на Краснолиманском направлении. В итоге отступили, потеряв технику и 60 человек личного состава. А вот под Купянском никаких активных боевых действий уже не проводилось - противник там затаился или выдохся.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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