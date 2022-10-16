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ВСУ обстреляли из HIMARS городскую администрацию Донецка

10:19
  • воскресенье
  • 16 октября 2022

Здание получило серьёзные повреждения

ВСУ обстреляли американскими ракетами HIMARS здание городской администрации Донецка. Оно получило серьёзные повреждения - выбиты стекла, частично обрушился потолок, есть внутренние разрушения.
ВСУ дважды обстреляли Донецк утром

Мэр города Алексей Кулемзин подтвердил, что здание сильно пострадало во время обстрела. "Прямое попадание, тяжёлое. Принимаются необходимые меры. Здание повреждено очень сильно", - сказал он на видеозаписи, которая опубликована в Telegram-канале "ТВ Центра".

На Запорожском направлении предотвращена высадка вражеского десанта в районе АЭС. На исходные позиции отброшен противник, пытавшийся перейти в наступление в Херсонской области. Националисты несут огромные потери в живой силе и технике, сообщает "ТВ Центр".

По противнику бьют и автоматическими миномётами, и реактивными системами залпового огня. Победу завоёвывает 100-ая бригада первого армейского корпуса ДНР. Взяв Невельское они выйдут на стратегическую высоту. Через неё лежит дорога к освобождению Первомайского и Авдеевки. 

Сейчас фронт накаляется на Херсонском направлении. А минувшей ночью российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции.

Очередную попытку локального прорыва фронта ВСУ предприняли на Краснолиманском направлении. В итоге отступили, потеряв технику и 60 человек личного состава. А вот под Купянском никаких активных боевых действий уже не проводилось - противник там затаился или выдохся.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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