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Минобороны показало ювелирную работу сапёров в ЛНР

10:45
  • воскресенье
  • 16 октября 2022

Бойцы разминируют большие территории

Ошибаться нельзя. Минобороны сегодня публикует кадры работы сапёрных подразделений Народной милиции ЛНР. Они проводят разминирование дорог и территорий, освобождённых от националистов.

Особое внимание уделяют важным объектам жизнеобеспечения республики и сельхозугодиям. Сапёры обезвреживают противотанковые и противопехотные мины. Работу осложняют ловушки и растяжки, оставленные радикалами.

Кроме того, инженерные подразделения обеспечивают безопасное продвижение союзных сил, сообщает "ТВ Центр".

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