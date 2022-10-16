Как проходит подготовка мобилизованных в Приморье

Занятия с военными проводят опытные инструкторы

Боевое слаживание мобилизованных проходит на десятках полигонов Минобороны. Там они под руководством опытных инструкторов приобретают необходимые навыки. На войсковом стрельбище в Приморье мобилизованные проходят так называемую одиночную подготовку. Начинают с самого простого в военном деле: как зарядить и разрядить оружие, как вести бой. И конечно теория.

Инструкторы - действующие военнослужащие бригады морской пехоты. Многие прошли через горячие точки. Все они члены сборной Тихоокеанского флота по армейской тактической стрельбе. Большинство - чемпионы Вооружённых сил, сообщает "ТВ Центр".

На полигоне 11 учебных точек. Мобилизованные учатся точно метать гранаты, стрелять из пулемётов, противотанковых гранатомётов, обороняться, разминировать местность. Как говорят инструкторы, мобилизованные пришли с разной военной подготовкой. Есть те, кто держал автомат в руках ещё в армии, несколько лет назад, другие - с боевым опытом.

После прохождения одиночной подготовки, по словам инструкторов, обучение мобилизованных не заканчивается. Впереди ещё отработка элементов тактического слаживания в ротах с применением штатной техники.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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