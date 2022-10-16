Маск согласился финансировать Starlink на Украине

Сутки назад у миллиардера было другое мнение

Илон Маск быстро передумал. Глава корпорации SpaceX пообещал продолжить оплату спутниковой системы Starlink на Украине, несмотря на финансовые потери. Об этом миллиардер написал в соцсетях.

Ещё сутки назад Маск говорил о невозможности предоставлять Киеву подобные услуги. До конца года затраты обещают составить 100 миллионов долларов. Финансирование он попросил взять на себя Пентагон, сообщает "ТВ Центр".

Однако у бизнесмена много других выгодных контрактов с военным ведомством США, которые могут быть прекращены. Так что, похоже, киевский режим и ВСУ продолжат пользоваться Starlink.

Маск отменил своё прежнее решение, которое принял после совета экс-посла Украины в Германии Мельника отвалить в нецензурной форме. 15-ть минут миллиардер пробыл в базе экстремистского сайта "Миротворец". Но там быстро одумались и анкету удалили. Накануне Илон Маск сообщил, что все его попытки снизить напряжённость ситуации вокруг Украины тщетны.

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