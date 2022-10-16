В Стамбуле загорелся 24-этажный небоскрёб

Пожар удалось быстро потушить

Мощный пожар тушили в одном из небоскрёбов Стамбула. Огонь быстро охватил все 24 этажа. Жильцов спешно эвакуировали.

Очаг возгорания находился внизу, а затем пламя по наружной облицовке стремительно добралось до крыши. Пожар тушили расчеты из четырёх районов города. Они не допустили перехода огня на соседние здания.

Ситуацию быстро удалось взять под контроль. Жертв и пострадавших нет. На месте продолжают работать оперативные службы. Причины возгорания пока не установлены, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"