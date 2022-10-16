Новый поворот в деле о крупном хищении с участием Леонардо Ди Каприо

Актёр привлекается в качестве свидетеля

В Голливуде новый поворот в громком разбирательстве с участием Леонардо Ди Каприо. Он вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о крупном хищении.

У Леонардо Ди Каприо, что ни роль - то стопроцентное попадание в образ. Правда, криминальный шлейф, порой, просачивается в его реальную жизнь сквозь голубой экран. Как и персонаж из "Великого Гэтсби" голливудская звезда не прочь покутить на широкую ногу. А теперь подозревают, что может быть и не чист на руку, как его брокер из "Волка с Уолл-Стрит". Мол, и в вечеринках участвовал, организованных на украденные деньги. И в фильме сыграл, снятом на криминальные средства, сообщает "ТВ Центр".

"Волк с Уолл-Стрит" привлёк внимание не только критиков, на него объявило охоту и ФБР. В 2009 году в Малайзии был основан фонд содействия экономическому развитию страны. Финансирование шло из США. Но деньги, выделяемые на поддержку малазийского народа, возвращались обратно в Америку. И там тратились на вечеринки с бюджетами по миллиону долларов, элитную недвижимость и продюсирование фильмов.

По данным СМИ, три с половиной миллиарда долларов потенциальные злоумышленники потратили, в том числе, на покупку самолёта, и на номинировавшегося на "Оскар" "Волка с Уолл-Стрит". Деньги малазийского фонда отмывали и разбазаривали несколько человек, тесно связанных с тогдашним премьером азиатского государства Наджибом Разаком. Среди них и продюсеры фильма Джоуи Маркфарланд, и Риза Азиз, и бизнесмен Джо Лоу. Их тесная дружба с Ди Каприо, выходящая за рамки деловых отношений, не ушла от внимания прессы.

Свидетельства тесной дружбы Ди Каприо с мошенниками - весьма дорогие подарки. Раритетная статуэтка "Оскар", принадлежавшая Марлону Брандо. Стоимость - 600 тысяч долларов. Картина Пабло Пикассо – более трёх миллионов долларов. Когда выяснилось, что полотно куплено на краденые деньги, презенты у актера изъяли.

Расследование длится уже почти десять лет. В 2019 году Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в сговоре и отмывании денег на федеральном уровне. В деле появился еще и друг Ди Каприо - рэпер Прэс Мишель. И снова -тот самый малазийский бизнесмен Джо Лоу. В 2021 году подозреваемым вменили еще и попытку повлиять на администрацию Дональда Трампа с целью прекратить уголовное преследование.

Роль в фильме "Поймай меня, если сможешь" может стать для Ди Каприо пророческой. Он сыграл мошенника и афериста Фрэнка Эбигнейла, который годами обманывал систему. И даже, когда на след напали агенты ФБР, умудрился выйти сухим из воды.

Удастся ли актеру уйти от возмездия, как и его лирическому герою, покажет судебное разбирательство. ДиКаприо должен начать давать показания в марте следующего года. Пока - как свидетель. Такой роли у звезды ещё не было. Ещё даже не сыгранная, она уже стала весьма громкой.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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