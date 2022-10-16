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С космодрома "Плесецк" запущен военный спутник

12:14
  • воскресенье
  • 16 октября 2022

Старт прошёл успешно

Об успешном старте ракеты-носителя "Ангара" со спутником военного назначения "Космос" сообщили в Минобороны России. Пуск был произведён с космодрома "Плесецк" в Архангельской области.

Все этапы контролировали боевые расчёты ВКС. К этому часу аппарат выведен на целевую орбиту. С ним поддерживается устойчивая связь. Все бортовые системы работают в штатном режиме. Спутник внесён в главный каталог космических объектов.

Для сверхлёгкой ракеты "Ангара" это уже третий старт. Первый был испытательным, второй состоялся полгода назад, сообщает "ТВ Центр".

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