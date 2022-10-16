Лиз Трасс могут отправить в отставку 17 октября

Премьера Британии критикует даже Джо Байден

Политическая судьба британского премьера Лиз Трасс может решиться уже завтра. Как сообщает "Гардиан", в понедельник высокопоставленные члены Консервативной партии проведут встречу, итогом которой может стать отставка главы кабинета. О том, что это произойдёт в ближайшие дни, пишет со ссылкой на свои источники и издание "Индепендент".

Приговор Лиз Трасс подписала себе сама, обнародовав план поддержки экономики, который предполагал резкий рост госдолга страны. В результате, от Трасс отвернулись даже однопартийцы, а глава Минобороны пригрозил уйти, если премьер в целях экономии урежет военный бюджет.

В этих условиях позиции главы правительства не спасло даже спешное увольнение министра финансов. Вдобавок ко всему, с резкой критикой политики Лиз Трасс выступил и президент США Джо Байден, сообщает "ТВ Центр".

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