В Пекине начал работу XX съезд Коммунистической партии Китая

От него ждут прорывных решений

Технологический прорыв в ядерной и космической областях, эффективное противодействие санкциям и даже построение рыночной экономики. Таковы ближайшие приоритеты Китая, озвученные лидером нации на открытии XX съезда правящей Коммунистической партии. За выступлением Си Цзиньпина следил весь мир.

Трансляция съезда – в каждом доме, в офисах, спортзалах. За сообщениями из Дома народных собраний в этот раз, пожалуй, следит не только весь Китай. Весь мир ждёт важных заявлений. У входа в здание – военные, в зале – члены компартии, чиновники и журналисты, всего более двух тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".

Этот год для Китая был тяжёлым. Сказались последствия пандемии. Темпы экономики сократились. Но это не мешает стране оставаться главным экспортером для всего мира - первое, с чего начал своё выступление Си Цзиньпин.

Мы построим социалистическую рыночную экономику высокого стандарта. Мы должны неуклонно укреплять и развивать государственный сектор и неуклонно поощрять негосударственный сектор. Мы будет работать над тем, чтобы рынок играл решающую роль в распределении ресурсов, и чтобы у правительства эта роль была не последняя.

Двухэтапный стратегический план – это твоего рода такая социальная модернизация, ждёт Китай в ближайшие 30 лет. Что касается вопросов отношений с другими странами - тут сложней. Соперничество с Америкой, кажется, на пике.

Эффектом разорвавшейся бомбы называют последнее заявление Байдена. По факту американский президент заставил работников предприятий, выпускающих чипы, выбирать между увольнением и потерей гражданства. В результате американские руководители и инженеры, работающие в Китае на производстве полупроводников, с пятницы на субботу массово подали в отставку, буквально парализовав целую отрасль. Самый болезненный вопрос, в который Штаты откровенно вмешиваются - территориальный.

Решение тайваньского вопроса — это дело китайцев, вопрос, который должны решить китайцы. Мы будем и впредь стремиться к мирному воссоединению с величайшей искренностью и максимальными усилиями, но мы никогда не обещаем отказаться от применения силы, и мы оставляем за собой возможность принять все необходимые меры.

Китай продолжит реформировать армию, чтобы усилить её стратегические возможности. Повестка недельного съезда - крайне насыщенная. Новые должности и назначения. Но, пожалуй, самое важное – выбор руководителя партии. Чиновники в Китае могут продвигаться по службе только до 68 лет. Но 69-летний Си Цзиньпин, вопреки правилам, баллотируется на третий срок.

Крайне редкое событие в Пекине - публичный протест против китайского лидера за два дня до съезда. Баннеры с призывом снять с должности Си Цзиньпина вывесили на эстакаде главной магистрали города. Что примечательно, это событие осветили лишь два СМИ – американский телеканал CNN и британская газета "Файнэншл таймс".

Елена Макарова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"