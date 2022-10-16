Косатка впервые замечена в реке Амур на Дальнем Востоке

Она приплыла туда с двумя детёнышами

Уникальное природное явление на Дальнем Востоке. В реке Амур заметили косатку с двумя детёнышами. Кадрами необычного заплыва поделились местные жители.

В реку хищники зашли из Охотского моря. И вот уже несколько дней они курсируют между двумя посёлками Хабаровского края, сообщает "ТВ Центр".

Среда обитания этого вида - океаны и моря, а вот в пресные воды они заплывают крайне редко. И пока неизвестно, что заставило эту семью косаток изменить привычным маршрутам.

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